Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Atelier Qi Gong

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27

Tout public

C’est une pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise dans le cadre de la santé et le bien-être. Animé par Reynald Georget .

Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

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English :

L’événement Atelier Qi Gong Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains