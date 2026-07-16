Atelier Qi Gong Bourbonne-les-Bains
jeudi 16 juillet 2026 · Bourbonne-les-Bains
Informations pratiques
Bourbonne-les-Bains
Atelier Qi Gong
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-20 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-13 2026-08-17 2026-08-20 2026-08-24 2026-08-27
Tout public
C’est une pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise dans le cadre de la santé et le bien-être. Animé par Reynald Georget .
Office de Tourisme de Bourbonne-les-Bains Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr
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English :
L’événement Atelier Qi Gong Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-14 par Antenne de Bourbonne-les-Bains
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