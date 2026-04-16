Tulle

Atelier Qi-Quong, art énergétique chinois

Baignade de l’Auzelou Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-27 11:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03

Qi-Gong avec l’association De la Source aux nuages En cas de pluie, les activités auront lieu au club house du stade Alexandre Cueille. .

Baignade de l’Auzelou Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00

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English : Atelier Qi-Quong, art énergétique chinois

L’événement Atelier Qi-Quong, art énergétique chinois Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze