Atelier Qi-Quong, art énergétique chinois Tulle
Atelier Qi-Quong, art énergétique chinois Tulle lundi 6 juillet 2026.
Tulle
Atelier Qi-Quong, art énergétique chinois
Baignade de l’Auzelou Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-27 11:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03
Qi-Gong avec l’association De la Source aux nuages En cas de pluie, les activités auront lieu au club house du stade Alexandre Cueille. .
Baignade de l’Auzelou Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 73 00
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English : Atelier Qi-Quong, art énergétique chinois
L’événement Atelier Qi-Quong, art énergétique chinois Tulle a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze
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