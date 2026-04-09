Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier : que faire avec les fruits et légumes de saison Ferme de Paris Paris

Atelier : que faire avec les fruits et légumes de saison Ferme de Paris Paris

Atelier : que faire avec les fruits et légumes de saison Ferme de Paris Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Ferme de Paris

Adresse : 24 route de la tourelle

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Rendez-vous samedi 30 mai entre 14h et 16h.

Comme chaque mois venez découvrir un fruit, un légume ou une plante comestible de saison de la ferme. Vous pourrez le déguster fraichement cueilli, nature ou préparé en confiture, en pesto, en beignet….

Venez découvrir les fruits et légumes de saison à la Ferme de Paris.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00

Ferme de Paris 24 route de la tourelle  75012 Bus 77 arrêt Plateau de GravelleParis
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/


Afficher la carte du lieu Ferme de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)