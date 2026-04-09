Atelier : que faire avec les fruits et légumes de saison Ferme de Paris Paris
Atelier : que faire avec les fruits et légumes de saison Ferme de Paris Paris samedi 30 mai 2026.
Rendez-vous samedi 30 mai entre 14h et 16h.
Comme chaque mois venez découvrir un fruit, un légume ou une plante comestible de saison de la ferme. Vous pourrez le déguster fraichement cueilli, nature ou préparé en confiture, en pesto, en beignet….
Venez découvrir les fruits et légumes de saison à la Ferme de Paris.
Le samedi 30 mai 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00
Ferme de Paris 24 route de la tourelle 75012 Bus 77 arrêt Plateau de GravelleParis
https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/
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