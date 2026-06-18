Atelier raccommodage créatif L’Atelier-Boutique Plougasnou
Atelier raccommodage créatif L’Atelier-Boutique Plougasnou samedi 4 juillet 2026.
Plougasnou
Atelier raccommodage créatif
L’Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 13:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Donnez une seconde vie à vos vêtements et textiles préférés grâce au raccommodage créatif ! Lors de cet atelier convivial, vous découvrirez différentes techniques pour réparer trous, accrocs et zones usées tout en les transformant en éléments décoratifs uniques. Broderie visible, reprises colorées, patchs textiles et autres astuces de réparation seront au programme. Sabine vous aidera à réaliser des créations à votre image ! .
L’Atelier-Boutique 20 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 63 10 18 63
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English :
L’événement Atelier raccommodage créatif Plougasnou a été mis à jour le 2026-06-18 par OT BAIE DE MORLAIX
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