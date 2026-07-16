Atelier rayogramme, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers
jeudi 11 février 2027 · Pavillon blanc Henri-Molina · Colomiers
Informations pratiques
Atelier rayogramme Jeudi 11 février 2027, 15h00 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne
Entrée libre dès 6 ans (enfants de – de 9 ans accompagnés)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-11T15:00:00+01:00 – 2027-02-11T16:30:00+01:00
Fin : 2027-02-11T15:00:00+01:00 – 2027-02-11T16:30:00+01:00
Superposez des objets sur un papier photosensible pour obtenir des images proches de la radiographie.
Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.
Superposez des objets sur un papier photosensible pour obtenir des images proches de la radiographie.
©Annushka Ahuja (Pexels)
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