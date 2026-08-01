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AGENDA · Saint-Clément

Atelier réalisation d’un pieds au sec Médiathèque Saint-Clément

mercredi 19 août 2026 · Médiathèque · Saint-Clément

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
35 Rue du Général Leclerc
Ville
89100 Saint-Clément
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Clément

Atelier réalisation d’un pieds au sec

Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Saint-Clément Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Atelier réalisation d’un pieds au sec
Inscription recommandée, places limitées.
À partir de 8 ans.   .

Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 39 76  mediatheque@stclement.fr

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English : Atelier réalisation d’un pieds au sec

L’événement Atelier réalisation d’un pieds au sec Saint-Clément a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Sens et Sénonais

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