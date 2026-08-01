Atelier réalisation d’une pochette ou d’un étui à lunettes en recyclant une cravate Médiathèque Saint-Clément

Informations pratiques

Saint-Clément

Atelier réalisation d’une pochette ou d’un étui à lunettes en recyclant une cravate

Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Saint-Clément Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Atelier réalisation d’une pochette ou d’un étui à lunettes en recyclant une cravate

Inscription recommandée, places limitées.

À partir de 8 ans. .

Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 39 76 mediatheque@stclement.fr

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English : Atelier réalisation d’une pochette ou d’un étui à lunettes en recyclant une cravate

L’événement Atelier réalisation d’une pochette ou d’un étui à lunettes en recyclant une cravate Saint-Clément a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Sens et Sénonais