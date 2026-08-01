Atelier réalisation d’une pochette ou d’un étui à lunettes en recyclant une cravate Médiathèque Saint-Clément
mercredi 26 août 2026 · Médiathèque · Saint-Clément
Informations pratiques
Saint-Clément
Atelier réalisation d’une pochette ou d’un étui à lunettes en recyclant une cravate
Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Saint-Clément Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Atelier réalisation d’une pochette ou d’un étui à lunettes en recyclant une cravate
Inscription recommandée, places limitées.
À partir de 8 ans. .
Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Saint-Clément 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 39 76 mediatheque@stclement.fr
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English : Atelier réalisation d’une pochette ou d’un étui à lunettes en recyclant une cravate
L’événement Atelier réalisation d’une pochette ou d’un étui à lunettes en recyclant une cravate Saint-Clément a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Sens et Sénonais
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