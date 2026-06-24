Atelier réalité augmentée Quiver la magie des courants marins Saint-Loup-Lamairé
Atelier réalité augmentée Quiver la magie des courants marins Saint-Loup-Lamairé mercredi 5 août 2026.
Saint-Loup-Lamairé
Atelier réalité augmentée Quiver la magie des courants marins
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-05
La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Du mercredi 5 au vendredi 8 août, venez participer à un atelier en réalité augmentée colorez votre plage et regardez-la s’animer avec la tablette ! Une animation ludique pour découvrir les courants marins autrement. Atelier gratuit et sans inscription, à partir de 6 ans, proposé selon les horaires d’ouverture. Rendez-vous au Centre de Ressources Medi@-Tech, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. .
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr
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English : Atelier réalité augmentée Quiver la magie des courants marins
L’événement Atelier réalité augmentée Quiver la magie des courants marins Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-24 par CC Airvaudais Val du Thouet
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