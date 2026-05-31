Atelier « Reclaiming: une introduction au tatreez palestinien » avec Nur Dasoki 31 mai et 7 juin FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève)

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T14:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Présentation de la broderie palestinienne et des moyens de résistance qu’elle met en œuvre.

Quelle est l’essence de nos souvenirs dans la diaspora ? Des sons, des odeurs, des objets, des images, des êtres chers, des noms, des rues…

Dans cet atelier vous serez invité·x·e·s à recréer en broderie ce que vous avez l’impression d’avoir perdu, quelque chose que vous n’avez jamais vu, mais que vous avez ressenti, dont vous avez peut-être entendu parler… Ce qui nous amène à nous poser la question suivante : est-ce vraiment perdu si l’on peut le recréer ?

Dans le tatreez, prêter attention au vide est tout aussi important que de soigner le placement des points sur le tissu. Chaque participant·e·x·s disposera d’une mahrama (tissu carré traditionnel) sur laquelle iel pourra broder au point de croix une image en deux couleurs et inscrire un ou deux mots. Le résultat final sera pensé à l’avance comme une œuvre collective et les tissus seront présentés sous forme de série.

Nur Dasoki (2000, Locarno) est une artiste pluridisciplinaire d’origine libano-palestinienne. Elle est titulaire d’un Bachelor en arts visuels de l’EDHEA Sierre (2023) et d’un Master en pratiques artistiques socialement engagées de la HEAD Genève (2025), avec les félicitations du jury pour son projet Hikayat Nur. Elle a participé à la Big Biennale 2025 avec le collectif Plage A3, ainsi qu’à une résidence artistique d’un mois à l’Espace 3353 à Carouge. En novembre 2025, elle a présenté une exposition personnelle dans le cadre du Festival Palestine : Filmer c’est exister.

Depuis juin 2025, elle dispense des cours de broderie palestinienne en Suisse dans des contextes variés, notamment à la Maison de Quartier de la Jonction.

L’atelier est ouvert à toute personne issue des diasporas de la majorité globale, vivant dans le creux entre mémoire et réalité présente.

Places limitées jusqu’à 15 personnes

Gratuit, sur inscription obligatoire: reservation.fmac@geneve.ch

Dès 16 ans

Les deux séances sont complémentaires, votre inscription vous engage sur les deux dates d’ateliers. Marquez-les bien vos agendas!

FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Chemin du 23-Août 5, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève +41 22 418 45 30 http://www.fmac-geneve.ch [{« link »: « mailto:reservation.fmac@geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/administration-municipale/fonds-art-contemporain-ville-genevefmac/

Nur Dasoki proposera un atelier de broderie palestinienne, pendant lequel il sera question de prêter attention au vide.

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