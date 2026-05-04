Atelier Réflexion et apéro Collectif Plan B Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 18:00 – 20:00

Gratuit : non gratuit ouvert à tous Tout public

???? **Atelier réflexion & apéro** ???? Un moment convivial pour échanger autour des aménagements et de la signalétique du tiers-lieu. ???? Discussions & réflexions collectives???? Idées pour faire évoluer les espaces???? Apéro partagé dans une ambiance détendue???? Ouvert à toutes et tous ???? Animé par Sylvain, architecte du collectif SAGA Venez avec vos idées… et votre soif de convivialité ! ????

Collectif Plan B Nantes 44100



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