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Atelier Réflexion et apéro Collectif Plan B Nantes

Atelier Réflexion et apéro Collectif Plan B Nantes

Atelier Réflexion et apéro Collectif Plan B Nantes jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Collectif Plan B

Adresse : 5 Rue du Gers 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : gratuit ouvert à tous

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 18:00 – 20:00
Gratuit : non gratuit ouvert à tous Tout public 

???? **Atelier réflexion & apéro** ???? Un moment convivial pour échanger autour des aménagements et de la signalétique du tiers-lieu. ???? Discussions & réflexions collectives???? Idées pour faire évoluer les espaces???? Apéro partagé dans une ambiance détendue???? Ouvert à toutes et tous ???? Animé par Sylvain, architecte du collectif SAGA Venez avec vos idées… et votre soif de convivialité ! ????

Collectif Plan B Nantes 44100


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