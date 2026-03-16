Atelier Relaxation Artistique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Sam. 11 avril à partir de 15h

Dans le cadre du mois de la santé mentale

Dans notre Espace convivialité, avec une ambiance musicale relaxante, des coloriages au numéro (plusieurs niveaux), coloriages classiques et mandalas seront mis à disposition ainsi que des thés et jus détox pour un moment relaxant sans écran.

Inscriptions sur place, par téléphone au 01.82.04.02.95 ou par mail : cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr

Un moment tranquille dans notre espace cafeteria avec au programme coloriages au numéro, mandalas, thés ou cafés et ambiance musicale relaxante

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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