Atelier Relaxation Artistique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Atelier Relaxation Artistique Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris samedi 11 avril 2026.
Sam. 11 avril à partir de 15h
Dans le cadre du mois de la santé mentale
Dans notre Espace convivialité, avec une ambiance musicale relaxante, des coloriages au numéro (plusieurs niveaux), coloriages classiques et mandalas seront mis à disposition ainsi que des thés et jus détox pour un moment relaxant sans écran.
Inscriptions sur place, par téléphone au 01.82.04.02.95 ou par mail : cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr
Un moment tranquille dans notre espace cafeteria avec au programme coloriages au numéro, mandalas, thés ou cafés et ambiance musicale relaxante
Le samedi 11 avril 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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