Atelier relaxation CCAS Gannat
Atelier relaxation CCAS Gannat lundi 20 avril 2026.
Gannat
Atelier relaxation
CCAS – 14, allée des tilleuls Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-05-18 15:30:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-06-01
Une initiation à la relaxation sera proposée et animée par une relaxologue (Pause & vous) durant 6 séances d’une heure, du 20 avril au 1er juin 2026.
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CCAS – 14, allée des tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr
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English :
An introduction to relaxation will be offered and led by a relaxologist (Pause & vous) during 6 one-hour sessions, from April 20 to June 1, 2026.
L’événement Atelier relaxation Gannat a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Val de Sioule
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