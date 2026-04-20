Atelier relaxation CCAS Gannat

Gannat

Atelier relaxation

CCAS – 14, allée des tilleuls Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-05-18 15:30:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-06-01

Une initiation à la relaxation sera proposée et animée par une relaxologue (Pause & vous) durant 6 séances d’une heure, du 20 avril au 1er juin 2026.

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CCAS – 14, allée des tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr

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English :

An introduction to relaxation will be offered and led by a relaxologist (Pause & vous) during 6 one-hour sessions, from April 20 to June 1, 2026.

L’événement Atelier relaxation Gannat a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Val de Sioule