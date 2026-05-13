Atelier reliure à la Médiathèque G. Pompidou, Médiathèque Georges Pompidou, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Atelier reliure à la Médiathèque G. Pompidou Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La bibliothèque vous invite à un atelier de reliure unique qui allie découverte patrimoniale et création artisanale !

Nous vous proposons de découvrir quelques reliures rares qui se trouvent dans nos collections et de réaliser un carnet sans colle ni massicot. Plongez dans l’histoire fascinante de la reliure à travers une sélection de pièces rares issues de nos collections. Ces ouvrages anciens et précieux vous feront voyager dans le temps et apprécier l’art de la conservation du livre.

Repartez avec votre création unique, faite de vos mains !

Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 26 94 26 https://bm.chalonsenchampagne.fr/mediatheques [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.26.94.26 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheques.mairie@chalonsenchampagne.fr »}] Le bâtiment moderne de la médiathèque Georges Pompidou, inauguré en 2003 et conçu par l’architecte international Paul Chemetov, offre une vaste et diverse collection documentaire pour tous les publics. Il propose des services de prêt, de conseils et d’aide à la recherche. En tant que bibliothèque classée et dotée du label d’État « BMVR » (Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale), elle se distingue par ses fonds patrimoniaux remarquables. Accès véhicules par la rue des martyrs de la résistance. 38 places de stationnement en surface et 90 en sous-sol, aménagements pour PMR.

La bibliothèque vous invite à un atelier de reliure unique qui allie découverte patrimoniale et création artisanale !

© Ville de Châlons