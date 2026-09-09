Atelier reliure autralienne, Médiathèque intercommunale, Châteaubriant
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque intercommunale · Châteaubriant
Informations pratiques
Atelier reliure autralienne Samedi 19 septembre, 14h30 Médiathèque intercommunale Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Pour ces Journées du patrimoine, venez découvrir une nouvelle reliure ! Grâce à la technique de la charnière piano inversée, vous allez pouvoir créer un carnet original, sans colle.
Médiathèque intercommunale 6 place Saint Nicolas 44110 Châteaubriant Châteaubriant 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 81 03 33 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 81 03 33 »}]
Pour ces Journées du patrimoine, venez découvrir une nouvelle reliure ! Grâce à la technique de la charnière piano inversée, vous allez pouvoir créer un carnet original, sans colle.
© CCCD
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