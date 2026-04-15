Atelier reliure, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos
Atelier reliure, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos mercredi 15 avril 2026.
Atelier reliure Mercredi 15 avril, 14h30 Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Saviez-vous que la bibliothèque de Wattrelos dispose d’un atelier de reliure ?… Un maillon indispensable et un « passage obligé » pour tous les documents de la bibliothèque.
Une étape que vs ne voyez pourtant jamais !
Yasmina et Nadia vous font découvrir leur travail quotidien et leurs savoir-faire qui permettent de protéger, conserver et améliorer la durée de vie des documents que vous empruntez !
Elles vous guideront pour mettre la main à la pâte et réaliser vous-mêmes quelques menus travaux.
Bibliothèque Annexe du Sapin Vert rue de l’union 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.65.51.73 »}]
l’envers du décors atelier
Droit réservé
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