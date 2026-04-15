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Atelier reliure, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos

Atelier reliure, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos

Atelier reliure, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Annexe du Sapin Vert

Adresse : rue de l'union 59150 Wattrelos

Ville : 59150 Wattrelos

Département : Nord

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Atelier reliure Mercredi 15 avril, 14h30 Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Saviez-vous que la bibliothèque de Wattrelos dispose d’un atelier de reliure ?… Un maillon indispensable et un « passage obligé » pour tous les documents de la bibliothèque.
Une étape que vs ne voyez pourtant jamais !
Yasmina et Nadia vous font découvrir leur travail quotidien et leurs savoir-faire qui permettent de protéger, conserver et améliorer la durée de vie des documents que vous empruntez !
Elles vous guideront pour mettre la main à la pâte et réaliser vous-mêmes quelques menus travaux.

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l’envers du décors atelier

Droit réservé

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