Atelier Reliure de carnet Rue du Vieux Marché Guérande
Rue du Vieux Marché Lily en Vrac Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-03-11 14:30:00
fin : 2026-03-11 16:30:00
2026-03-11
Véronique vous propose un atelier pour découvrir la reliure.
A partir de 6 ans.
Minimum 3 personnes.
Consommation demandée pour chaque participant. .
Rue du Vieux Marché Lily en Vrac Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire vd.illustrations@gmail.com
