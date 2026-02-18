Contes Tambouille & Cocotte Centre Culturel Athanor Guérande
Contes Tambouille & Cocotte Centre Culturel Athanor Guérande vendredi 17 avril 2026.
Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-04-17 10:30:00
fin : 2026-04-17 11:30:00
2026-04-17
Un spectacle sans bafouille ni parlote, où l’on assiste à la recette du jour, concoctée par Cocotte une drôle de clown qui gigote, parfois sotte et presque andouille. Heureusement qu’elle peut compter sur son amie Tambouille, pour éviter que tout capote.
Par Céline Roucher
Dès 3 ans .
