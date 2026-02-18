Contes Tambouille & Cocotte Centre Culturel Athanor Guérande

Contes Tambouille & Cocotte

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2026-04-17 10:30:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Un spectacle sans bafouille ni parlote, où l’on assiste à la recette du jour, concoctée par Cocotte une drôle de clown qui gigote, parfois sotte et presque andouille. Heureusement qu’elle peut compter sur son amie Tambouille, pour éviter que tout capote.

Par Céline Roucher

—

Dès 3 ans .

Centre Culturel Athanor 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

