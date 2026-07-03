Atelier Reliure sans Couture Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Châlons-en-Champagne

Atelier Reliure sans Couture

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Tout public

Nous vous proposons de découvrir quelques reliures rares qui se trouvent dans nos collections et réaliser un carnet sans colle ni massicot.

Adultes. .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

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English : Atelier Reliure sans Couture

L’événement Atelier Reliure sans Couture Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne