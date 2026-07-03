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AGENDA · Châlons-en-Champagne

Atelier Reliure sans Couture Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Pompidou · Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Pompidou
Adresse
22 Rue des Martyrs de la Résistance
Ville
51000 Châlons-en-Champagne
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Châlons-en-Champagne

Atelier Reliure sans Couture

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Tout public
Nous vous proposons de découvrir quelques reliures rares qui se trouvent dans nos collections et réaliser un carnet sans colle ni massicot.

Adultes.   .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est  

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English : Atelier Reliure sans Couture

L’événement Atelier Reliure sans Couture Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne

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