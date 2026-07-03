Atelier Reliure sans Couture Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Pompidou · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Châlons-en-Champagne
Atelier Reliure sans Couture
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Tout public
Nous vous proposons de découvrir quelques reliures rares qui se trouvent dans nos collections et réaliser un carnet sans colle ni massicot.
Adultes. .
Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
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English : Atelier Reliure sans Couture
L’événement Atelier Reliure sans Couture Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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