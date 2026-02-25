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Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Atelier rencontre biodiversité Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Maison de l'Environnement et Parc Izadia

Adresse : 297 avenue de l'Adour

Ville : 64600 Anglet

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Anglet

Atelier rencontre biodiversité

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Lors de votre visite, rencontrez à un moment donné, un guide naturaliste qui vous dévoilera les espèces que l’on peut observer dans les différents milieux à Izadia. En connaissez-vous certaines ?
Il répondra à tous les curieux de nature !

Animé par la Direction de l’Environnement.
Tout public.
Atelier de 10 à 20 minutes. Fin vers 12h.   .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 

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English : Atelier rencontre biodiversité

L’événement Atelier rencontre biodiversité Anglet a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Anglet

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