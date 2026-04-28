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Atelier Rendez-vous santé intergénérationnel Angles

Atelier Rendez-vous santé intergénérationnel Angles mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Accueil Loisirs Méli-Mélo
Ville
85750 Angles
Département
Vendée
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Angles

Atelier Rendez-vous santé intergénérationnel

Accueil Loisirs Méli-Mélo Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

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Accueil Loisirs Méli-Mélo Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93  activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Atelier Rendez-vous santé intergénérationnel Angles a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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