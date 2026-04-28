Atelier Rendez-vous santé intergénérationnel Angles
Atelier Rendez-vous santé intergénérationnel Angles mardi 7 juillet 2026.
Angles
Atelier Rendez-vous santé intergénérationnel
Accueil Loisirs Méli-Mélo Angles Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
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Accueil Loisirs Méli-Mélo Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
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English :
L’événement Atelier Rendez-vous santé intergénérationnel Angles a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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