Angles

Atelier Rendez-vous santé intergénérationnel

Accueil Loisirs Méli-Mélo Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

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Accueil Loisirs Méli-Mélo Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr

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English :

L’événement Atelier Rendez-vous santé intergénérationnel Angles a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral