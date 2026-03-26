Atelier Repar’Action Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Atelier Repar’Action Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet samedi 25 avril 2026.
Atelier Repar’Action
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Réparez au lieu de jeter !
Un objet en panne ? Ne le jetez pas ! Venez apprendre à diagnostiquer, réparer et prolonger la vie de vos appareils grâce à l’accompagnement de bénévoles passionnés du bricolage de l’association Selgarrekin.
Pas besoin d’être un.e expert.e en bricolage curiosité et envie d’apprendre suffisent. L’idée est de pouvoir réduire ses déchets, donner une seconde vie à ses objets et partager un bon moment convivial autour de la réparation.
Objets à amener petits objets électriques et matériels électroménagers du quotidien uniquement cafetière, grille-pain, bouilloire, sèche-cheveux, lampes… (pas de gros appareils lave-linge, four, téléviseur…).
Animé par l’association Selgarrekin.
A partir de 9 ans.
Durée 2h. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Atelier Repar’Action
L’événement Atelier Repar’Action Anglet a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Anglet
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