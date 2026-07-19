UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chalais

Atelier Retro Gaming Chalais

mercredi 18 novembre 2026 · Chalais

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Médiathèque
Ville
16210 Chalais
Département
Charente
Tarif

Chalais

Atelier Retro Gaming

Médiathèque Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 14:30:00
fin : 2026-11-18 16:30:00

Date(s) :
2026-11-18

Venez découvrir ou redécouvrir des l’univers des premiers jeux vidéo, des aventures inoubliables vous attendent!
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Médiathèque Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 67 00  mediathequechalais16@wanadoo.fr

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English :

Come and discover or rediscover the world of early video games; unforgettable adventures await you!

L’événement Atelier Retro Gaming Chalais a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Sud Charente

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