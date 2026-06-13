Atelier Retro Gaming Médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette

Informations pratiques

Villebois-Lavalette

Atelier Retro Gaming

Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 14:30:00

fin : 2026-11-18 16:30:00

Date(s) :

2026-11-18

Venez découvrir ou redécouvrir des l’univers des premiers jeux vidéo, des aventures inoubliables vous attendent!

.

Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover or rediscover the world of early video games; unforgettable adventures await you!

L’événement Atelier Retro Gaming Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Sud Charente