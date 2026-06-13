Atelier Médiathèque La Caravelle Minecraft Médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque La Caravelle · Villebois-Lavalette
Informations pratiques
Villebois-Lavalette
Atelier Médiathèque La Caravelle Minecraft
Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Venez découvrir ce monde virtuel fascinant et mystérieux, des aventures inoubliables vous attendent!
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Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
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English : Atelier Médiathèque La Caravelle Minecraft
Come and discover this fascinating and mysterious virtual world unforgettable adventures await you!
L’événement Atelier Médiathèque La Caravelle Minecraft Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Sud Charente
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