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AGENDA · Villebois-Lavalette

Atelier Médiathèque La Caravelle Minecraft Médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque La Caravelle · Villebois-Lavalette

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Médiathèque La Caravelle
Adresse
1 chemin de l'Enclos des Dames
Ville
16320 Villebois-Lavalette
Département
Charente
Tarif

Villebois-Lavalette

Atelier Médiathèque La Caravelle Minecraft

Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Venez découvrir ce monde virtuel fascinant et mystérieux, des aventures inoubliables vous attendent!
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Médiathèque La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57  mediatheque.villebois@ccltd.fr

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English : Atelier Médiathèque La Caravelle Minecraft

Come and discover this fascinating and mysterious virtual world unforgettable adventures await you!

L’événement Atelier Médiathèque La Caravelle Minecraft Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du Sud Charente

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