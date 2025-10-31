ATELIER RÉUSSIR SES COMPOSTS

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Découvrez comment le compostage peut valoriser vos déchets organiques et verts lors de cet atelier interactif.

Le compostage est une solution idéale pour valoriser vos déchets organiques. Mais savez-vous que le compost peut également digérer une grande quantité de vos déchets verts ? Cet atelier vous présentera les manières de composter et vous permettra de comprendre, le brassage, les décomposeurs et les différents stades d’un compost.

Cet atelier est animé par Humus & Associés . Les inscriptions sont obligatoires.

Découvrez les autres ateliers Mon jardin zéro déchet proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 0 .

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

English :

Find out how composting can add value to your organic and green waste in this interactive workshop.

German :

Erfahren Sie in diesem interaktiven Workshop, wie Kompostierung Ihre organischen und grünen Abfälle aufwerten kann.

Italiano :

Scoprite come il compostaggio può aggiungere valore ai vostri rifiuti organici e verdi in questo workshop interattivo.

Espanol :

Descubra cómo el compostaje puede añadir valor a sus residuos orgánicos y verdes en este taller interactivo.

L’événement ATELIER RÉUSSIR SES COMPOSTS Grenade a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE