GREN’ANIM Grenade
GREN’ANIM Grenade samedi 13 juin 2026.
Grenade
GREN’ANIM
PISTE DE ROLLER QUAIS DE GARONNE Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Service Sport-Jeunesse de la Mairie de Grenade organise Gren’Anim !
Nous vous attendons nombreux, pour ces animations gratuites et ouvertes à tous ! 0 .
PISTE DE ROLLER QUAIS DE GARONNE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr
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English :
Grenade Town Council’s Sport-Youth Department is organizing Gren’Anim !
L’événement GREN’ANIM Grenade a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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