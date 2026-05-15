Grenade

GREN’ANIM

PISTE DE ROLLER QUAIS DE GARONNE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Service Sport-Jeunesse de la Mairie de Grenade organise Gren’Anim !

Nous vous attendons nombreux, pour ces animations gratuites et ouvertes à tous ! 0 .

PISTE DE ROLLER QUAIS DE GARONNE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr

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English :

Grenade Town Council’s Sport-Youth Department is organizing Gren’Anim !

L’événement GREN’ANIM Grenade a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE