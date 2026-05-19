RENCONTRES THÉÂTRALES ET SENSIBLES Rue Paul Bert Grenade

Grenade

RENCONTRES THÉÂTRALES ET SENSIBLES

Rue Paul Bert ESPACE ENVOL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

La Compagnie des Mots à Coulisses organise Les Rencontres Théâtrales et Sensibles à Grenade !

Un weekend de rencontre, de parole et d’expériences autour de l’expression, à vivre en tant que spectateur.trice ou participant.e ateliers immersifs, expression des émotions et des états, jeux avec les mots et l’imaginaire, lectures théâtralisées…

Un rendez-vous engagé pour dire, voir, ressentir, questionner, (se) trouver, partager et créer du lien, dans une approche artistique, humaine et ouverte à toutes et tous.

Découvrez tout le programme sur les affiches jointes ou sur notre facebook!

2 à 12 personnes selon les ateliers proposés: préinscription possible par mail laciedesmotsacoulisses@gmail.com 0 .

Rue Paul Bert ESPACE ENVOL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 laciedesmotsacoulisses@gmail.com

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English :

The Compagnie des Mots à Coulisses organizes Les Rencontres Théâtrales et Sensibles in Grenada!

L’événement RENCONTRES THÉÂTRALES ET SENSIBLES Grenade a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE