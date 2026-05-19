RENCONTRES THÉÂTRALES ET SENSIBLES Rue Paul Bert Grenade
RENCONTRES THÉÂTRALES ET SENSIBLES Rue Paul Bert Grenade samedi 13 juin 2026.
Grenade
RENCONTRES THÉÂTRALES ET SENSIBLES
Rue Paul Bert ESPACE ENVOL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
La Compagnie des Mots à Coulisses organise Les Rencontres Théâtrales et Sensibles à Grenade !
Un weekend de rencontre, de parole et d’expériences autour de l’expression, à vivre en tant que spectateur.trice ou participant.e ateliers immersifs, expression des émotions et des états, jeux avec les mots et l’imaginaire, lectures théâtralisées…
Un rendez-vous engagé pour dire, voir, ressentir, questionner, (se) trouver, partager et créer du lien, dans une approche artistique, humaine et ouverte à toutes et tous.
Découvrez tout le programme sur les affiches jointes ou sur notre facebook!
2 à 12 personnes selon les ateliers proposés: préinscription possible par mail laciedesmotsacoulisses@gmail.com 0 .
Rue Paul Bert ESPACE ENVOL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 laciedesmotsacoulisses@gmail.com
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English :
The Compagnie des Mots à Coulisses organizes Les Rencontres Théâtrales et Sensibles in Grenada!
L’événement RENCONTRES THÉÂTRALES ET SENSIBLES Grenade a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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