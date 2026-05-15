FÊTE DE LA MUSIQUE CAP SUR LA RÉUNION & ESCALE GOURMANDE À L’ÎLE MAURICE PARKING DE L’ANCIENNE PANETIÈRE Grenade
FÊTE DE LA MUSIQUE CAP SUR LA RÉUNION & ESCALE GOURMANDE À L’ÎLE MAURICE PARKING DE L’ANCIENNE PANETIÈRE Grenade dimanche 21 juin 2026.
Grenade
FÊTE DE LA MUSIQUE CAP SUR LA RÉUNION & ESCALE GOURMANDE À L’ÎLE MAURICE
PARKING DE L’ANCIENNE PANETIÈRE 2 Avenue du Président Kennedy Grenade Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
À l’occasion de la Fête de la Musique, l’association Tisseurs d’Îles Karay Connexion vous invite à venir partager un moment festif, familial et chaleureux autour des cultures de l’océan Indien !
Venez voyager au cœur de l’océan Indien dans une ambiance créole et festive ! Entre les danses du groupe Volcanik, l’animation DJ et les saveurs mauriciennes à découvrir sur place, profitez d’une soirée conviviale rythmée par les musiques de La Réunion et de l’île Maurice.
Au programme
– Ambiance réunionnaise avec le groupe de danse Volcanik
– Animation musicale assurée par un DJ
– Sonorités de l’océan Indien, entre La Réunion et l’île Maurice
– Sandwichs et salades aux saveurs mauriciennes à emporter
– Boissons traditionnelles maison et buvette sur place
– Présentation en exclusivité de notre nouvelle carte d’été
Rendez-vous le dimanche 21 juin de 19h à 23h30 — événement ouvert à tous !
Que vous soyez amoureux des cultures créoles, curieux de découvrir les saveurs mauriciennes, passionnés de rythmes réunionnais ou simplement à la recherche d’un beau moment de fête, vous êtes les bienvenus ! .
PARKING DE L’ANCIENNE PANETIÈRE 2 Avenue du Président Kennedy Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 communication@mairie-grenade.fr
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English :
To celebrate the Fête de la Musique, the Tisseurs d?Îles ? Karay Connexion invites you to come and share a festive, family-friendly and warm moment around the cultures of the Indian Ocean!
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE CAP SUR LA RÉUNION & ESCALE GOURMANDE À L’ÎLE MAURICE Grenade a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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