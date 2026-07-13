Atelier roll-on Lune Conceptstore Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

Atelier roll-on

Lune Conceptstore 9 rue Doria Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:30:00

fin : 2026-08-27 21:00:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-09-15

Un atelier créatif et bien-être pour démarrer la rentrée avec énergie, concentration et sérénité.

À l’occasion de cet atelier de rentrée, les participants réalisent et personnalisent leur propre roll-on bien-être de 10 ml autour des thèmes de la concentration et de l’énergie.

Entre huiles essentielles, plantes et pierres naturelles, chacun compose une création unique adaptée à ses envies et à ses besoins. Un moment à la fois ludique, apaisant et inspirant, pour découvrir les bienfaits de l’aromathérapie de manière créative.

Chaque participant repart avec son roll-on personnalisé ainsi qu’un livret dédié à l’aromathérapie pour prolonger l’expérience au quotidien. .

Lune Conceptstore 9 rue Doria Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 61 59 60 70 moninstantsattva@gmail.com

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English :

A creative and wellness workshop to start the school year with energy, focus, and serenity.

L’événement Atelier roll-on Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup