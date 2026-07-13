Atelier roll-on Lune Conceptstore Montpellier
jeudi 27 août 2026 · Lune Conceptstore · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
Atelier roll-on
Lune Conceptstore 9 rue Doria Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:30:00
fin : 2026-08-27 21:00:00
Date(s) :
2026-08-27 2026-09-15
Un atelier créatif et bien-être pour démarrer la rentrée avec énergie, concentration et sérénité.
À l’occasion de cet atelier de rentrée, les participants réalisent et personnalisent leur propre roll-on bien-être de 10 ml autour des thèmes de la concentration et de l’énergie.
Entre huiles essentielles, plantes et pierres naturelles, chacun compose une création unique adaptée à ses envies et à ses besoins. Un moment à la fois ludique, apaisant et inspirant, pour découvrir les bienfaits de l’aromathérapie de manière créative.
Chaque participant repart avec son roll-on personnalisé ainsi qu’un livret dédié à l’aromathérapie pour prolonger l’expérience au quotidien. .
Lune Conceptstore 9 rue Doria Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 61 59 60 70 moninstantsattva@gmail.com
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English :
A creative and wellness workshop to start the school year with energy, focus, and serenity.
L’événement Atelier roll-on Montpellier a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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