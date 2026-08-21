Atelier roman-photo, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre

Informations pratiques

Atelier roman-photo Dimanche 20 septembre, 13h30 Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

Et si l’on utilisait les collections photographiques des Archives départementales pour concevoir un roman-photo ?

Explorez les archives et réécrivez l’histoire.

Soyez imaginatifs !

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.

Et si l’on utilisait les collections photographiques des Archives départementales pour concevoir un roman-photo ?

©Ministère de la Culture