Atelier rythme et voix – Le Pouliguen, 7 bis rue des marais, Le Pouliguen
lundi 27 juillet 2026 · 7 bis rue des marais · Le Pouliguen
Informations pratiques
Atelier rythme et voix – Le Pouliguen 27 – 31 juillet 7 bis rue des marais Loire-Atlantique
– Enfant: 80
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00
Venez vous amuser à l’atelier rythme et voix de l’école de musique Farandole.
Venez vous amuser à l’atelier rythme et voix de l’école de musique Farandole.
7 bis rue des marais 7 bis rue des marais, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 56 67 03 »}]
Venez vous amuser à l’atelier rythme et voix de l’école de musique Farandole. Venez vous amuser à l’atelier rythme et voix de l’école de musique Farandole.
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