Atelier rythme et voix – Le Pouliguen, 7 bis rue des marais, Le Pouliguen

Informations pratiques

Atelier rythme et voix – Le Pouliguen 27 – 31 juillet 7 bis rue des marais Loire-Atlantique

– Enfant: 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00

Venez vous amuser à l’atelier rythme et voix de l’école de musique Farandole.

Venez vous amuser à l’atelier rythme et voix de l’école de musique Farandole.

7 bis rue des marais 7 bis rue des marais, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 87 56 67 03 »}]

Venez vous amuser à l’atelier rythme et voix de l’école de musique Farandole. Venez vous amuser à l’atelier rythme et voix de l’école de musique Farandole.