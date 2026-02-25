Atelier Sapin en bois flotté Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne

Atelier Sapin en bois flotté

Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-10-23 15:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

2026-10-23

Créez un joli sapin et une guirlande de Noël à partir de bois flotté et d’éléments de décoration naturels… un cadeau sans aiguilles pour toute la famille !

+33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr

English :

Create a pretty Christmas tree and garland from driftwood and natural decorative elements… a needle-free gift for the whole family!

