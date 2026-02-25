Atelier Sapin en bois flotté Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne
Atelier Sapin en bois flotté Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne vendredi 23 octobre 2026.
Atelier Sapin en bois flotté
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 15:00:00
fin : 2026-10-23 16:00:00
Date(s) :
2026-10-23
Créez un joli sapin et une guirlande de Noël à partir de bois flotté et d’éléments de décoration naturels… un cadeau sans aiguilles pour toute la famille !
.
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Create a pretty Christmas tree and garland from driftwood and natural decorative elements… a needle-free gift for the whole family!
L’événement Atelier Sapin en bois flotté Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-02-25 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime