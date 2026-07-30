Atelier Saveurs d’Andalousie La Grande École Le Havre
samedi 26 septembre 2026 · La Grande École · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier Saveurs d’Andalousie
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Partez à la découverte des saveurs ensoleillées du sud de l’Espagne à travers un atelier gourmand inspiré de la cuisine andalouse. Au programme, des recettes emblématiques et conviviales qui sentent bon les vacances gaspacho rafraîchissant, croquetas fondantes, churros gourmands et autres spécialités aux accents méditerranéens.
Guidés pas à pas, vous apprendrez à réaliser ces incontournables de la gastronomie espagnole tout en découvrant les traditions culinaires de cette région chaleureuse et généreuse.
Un moment de partage et d’évasion pour prolonger l’été autour d’une cuisine authentique, colorée et pleine de caractère.
Durée 3h
Réservation obligatoire .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
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English : Atelier Saveurs d’Andalousie
L’événement Atelier Saveurs d’Andalousie Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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