Atelier savon feutré

9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 15:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Participez à un atelier créatif et sensoriel de savon feutré ! Découvrez la technique du feutrage à la laine pour envelopper un savon naturel d’une douce fibre colorée. Entre laine, mousse et bonne humeur, repartez avec votre création unique et naturelle.

Intervenante Karen l’Atelier Karen

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 à l’Office de tourisme, 9 Cour de l’Hôtel-Dieu, 28100 Dreux 5 .

9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a creative and sensory felted soap workshop! Discover the technique of felting wool to wrap a natural soap in a soft, colorful fiber. Between wool, moss and good humor, leave with your own unique, natural creation.

L’événement Atelier savon feutré Dreux a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX