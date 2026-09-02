Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

ATELIER SCIENTIFIQUE CANDLE COCOO

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Au programme expériences ludiques, manipulation de la cire et création d’une bougie artisanale à ramener à la maison !

Glissez-vous dans la peau d’un jeune chercheur pour explorer la chimie et les états de la matière en vous amusant.

Au programme expériences ludiques, manipulation de la cire et création d’une bougie artisanale à ramener à la maison !

Sur inscription À partir de 6 ans. .

1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr

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English :

On the agenda: fun experiments, working with wax, and making a handmade candle to take home!

L’événement ATELIER SCIENTIFIQUE CANDLE COCOO Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34