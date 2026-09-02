ATELIER SCIENTIFIQUE CANDLE COCOO Villeneuve-lès-Béziers
samedi 14 novembre 2026 · Villeneuve-lès-Béziers
Informations pratiques
Villeneuve-lès-Béziers
ATELIER SCIENTIFIQUE CANDLE COCOO
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Au programme expériences ludiques, manipulation de la cire et création d’une bougie artisanale à ramener à la maison !
Glissez-vous dans la peau d’un jeune chercheur pour explorer la chimie et les états de la matière en vous amusant.
Au programme expériences ludiques, manipulation de la cire et création d’une bougie artisanale à ramener à la maison !
Sur inscription À partir de 6 ans. .
1 rue de la Marianne Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 47 51 mediathequevilleneuvelesbeziers@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the agenda: fun experiments, working with wax, and making a handmade candle to take home!
L’événement ATELIER SCIENTIFIQUE CANDLE COCOO Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
À voir aussi à Villeneuve-lès-Béziers (Hérault)
- DISCUSSION LITTÉRAIRE Villeneuve-lès-Béziers 11 septembre 2026
- CAP SUR L’AMÉRIQUE GRANDE SOIRÉE COUNTRY Villeneuve-lès-Béziers 12 septembre 2026
- THÉÂTRE CÉSAR DE PAGNOL, DERNIER VOLET Villeneuve-lès-Béziers 13 septembre 2026
- ATELIER CRÉATION TABLEAUX AQUARELLES Villeneuve-lès-Béziers 16 septembre 2026
- LES TRÉSORS DE NOTRE PATRIMOINE JEP 2026 Villeneuve-lès-Béziers 19 septembre 2026