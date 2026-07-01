Atelier scientifique pour enfant Le Volonteux Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Beaumont-lès-Valence

Atelier scientifique pour enfant

Le Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

l’atelier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Cet été, retrouvez les ateliers scientifiques de Pousses de science à destination des enfants entre 6 et 12 ans. En Juillet, Mathilde vous propose 3 dates !

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Le Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mathilde@poussesdescience.fr

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English :

This %E9t%E9, check out the Pousses de science science workshops for children ages 6 to 12. In July, Mathilde has three dates lined up for you!

L’événement Atelier scientifique pour enfant Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme