Atelier scientifique pour enfant Le Volonteux Beaumont-lès-Valence
jeudi 16 juillet 2026 · Le Volonteux · Beaumont-lès-Valence
Informations pratiques
Beaumont-lès-Valence
Atelier scientifique pour enfant
Le Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
l’atelier
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Cet été, retrouvez les ateliers scientifiques de Pousses de science à destination des enfants entre 6 et 12 ans. En Juillet, Mathilde vous propose 3 dates !
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Le Volonteux Ferme des Volonteux Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mathilde@poussesdescience.fr
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English :
This %E9t%E9, check out the Pousses de science science workshops for children ages 6 to 12. In July, Mathilde has three dates lined up for you!
L’événement Atelier scientifique pour enfant Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme