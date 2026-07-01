Bal des Pompiers In Situ Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Beaumont-lès-Valence

Bal des Pompiers

In Situ 500 Allée René Higonnet Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Le Bal des Pompiers arrive à grands pas, et on vous promet une soirée inoubliable !

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In Situ 500 Allée René Higonnet Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Firefighters’ Ball is just around the corner, and we promise you an unforgettable evening!

L’événement Bal des Pompiers Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme