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AGENDA · Beaumont-lès-Valence

Bal des Pompiers In Situ Beaumont-lès-Valence

vendredi 31 juillet 2026 · In Situ · Beaumont-lès-Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
In Situ
Adresse
500 Allée René Higonnet
Ville
26760 Beaumont-lès-Valence
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Beaumont-lès-Valence

Bal des Pompiers

In Situ 500 Allée René Higonnet Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Le Bal des Pompiers arrive à grands pas, et on vous promet une soirée inoubliable !
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In Situ 500 Allée René Higonnet Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The Firefighters’ Ball is just around the corner, and we promise you an unforgettable evening!

L’événement Bal des Pompiers Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-07-06 par Valence Romans Tourisme

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