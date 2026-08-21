Atelier sculpture à la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Pindray, Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé, Pindray

Informations pratiques

Atelier sculpture à la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Pindray Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé Vienne

Gratuit. Nombre de places limité – sur réservation au 05 49 91 07 53 ou patrimoine@ccvg86.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Envie de vous essayer à la sculpture sur pierre ? De reproduire certains modillons de la chapelle de Graillé ou de réaliser votre propre création ? Alors cette animation est faite pour vous !

À partir de 12 ans (sous la responsabilité d’un adulte).

Prévoir tenue adaptée et chaussures fermées.

Animé par Fabrice Martin, formateur pour adultes en taille de pierre.

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe.

Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Graillé Graillé 86500 Pindray Pindray 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549910753 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ccvg86.fr »}] Le domaine de Graillé relève, dès la fin du XIIe siècle, de l’abbaye cistercienne de l’Étoile, à Archigny, et reste dans sa dépendance jusqu’à la Révolution. La chapelle est sans doute édifiée au cours du XIIe siècle, puis remaniée à l’époque gothique. Elle constitue l’un des rares exemples d’architecture gothique du territoire et conserve notamment une corniche soutenue par de singuliers modillons.

Le site est également étroitement lié à l’histoire religieuse locale. Après la Révolution, le domaine est acheté par la famille Bichier des Ages et revient notamment à Élisabeth Bichier des Ages, fondatrice, avec André-Hubert Fournet, de l’ordre des Filles de la Croix et canonisée en 1947.

La chapelle témoigne aussi de la tradition des « voyages », ces pèlerinages locaux autrefois très présents dans le sud de la Vienne. Les pèlerins venaient y invoquer saint Jean-Baptiste pour la guérison des enfants sujets aux convulsions et aux peurs nocturnes. Chaque année, le site accueillait également des festivités locales, notamment un bal et le feu de la Saint-Jean.

Envie de vous essayer à la sculpture sur pierre ? De reproduire certains modillons de la chapelle de Graillé ou de réaliser votre propre création ? Alors cette animation est faite pour vous !

©Béatrice Guyonnet