Atelier sculpture Prieuré de Villesalem Journet
Atelier sculpture Prieuré de Villesalem Journet mercredi 22 juillet 2026.
Journet
Atelier sculpture
Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-29
Atelier sculpture, initiation pour adultes.
Animé par Fabrice Martin, formateur pour adultes en taille de pierre.
Envie de vous essayer à la sculpture sur pierre ? De reproduire certaines des sculptures de Villesalem ? Alors cette animation est faite pour vous !
Prévoir tenue adaptée ne craignant pas la poussière, chaussures fermées, gants, lunettes de protection.
Places limitées.
Sur réservation obligatoire au 05 49 91 07 53 ou patrimoine@ccvg86.fr
Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe .
Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Atelier sculpture
L’événement Atelier sculpture Journet a été mis à jour le 2026-06-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne