Journet

Atelier sculpture

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-29

Atelier sculpture, initiation pour adultes.

Animé par Fabrice Martin, formateur pour adultes en taille de pierre.

Envie de vous essayer à la sculpture sur pierre ? De reproduire certaines des sculptures de Villesalem ? Alors cette animation est faite pour vous !

Prévoir tenue adaptée ne craignant pas la poussière, chaussures fermées, gants, lunettes de protection.

Places limitées.

Sur réservation obligatoire au 05 49 91 07 53 ou patrimoine@ccvg86.fr

Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe .

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Atelier sculpture

L’événement Atelier sculpture Journet a été mis à jour le 2026-06-08 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne