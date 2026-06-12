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Atelier Vitrail Prieuré de Villesalem Journet

Atelier Vitrail Prieuré de Villesalem Journet

Atelier Vitrail Prieuré de Villesalem Journet jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Prieuré de Villesalem

Adresse : 5 Rue de l'Abbaye

Ville : 86290 Journet

Département : Vienne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Journet

Atelier Vitrail

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20

Après avoir découvert les vitraux dans l’église, à l’aide de papiers colorés transparents, réalise ton propre vitrail. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un adulte.
Organisé par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe
Places limitées sur réservation obligatoire 0549910753 ou patrimoine@ccvg86.fr
Parking à 100 m du prieuré avec aire pique-nique ombragée et toilettes.   .

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53  patrimoine@ccvg86.fr

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English : Atelier Vitrail

L’événement Atelier Vitrail Journet a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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