Atelier Modelage Prieuré de Villesalem Journet

Journet

Atelier Modelage

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Viens découvrir quelques animaux réels ou imaginaires de l’église Notre-Dame de Villesalem, viens modeler ton propre animal et repars avec ton œuvre. N’oublie pas d’emmener un petit carton pour pouvoir le transporter. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un adulte.

Organisé par le PAH Vienne et Gartempe

Places limitées sur réservation obligatoire 0549910753 ou patrimoine@ccvg86.fr

Parking à 100 m du prieuré avec aire pique-nique ombragée et toilettes. .

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Atelier Modelage

L’événement Atelier Modelage Journet a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne