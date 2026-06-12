Soirée contes au Prieuré de Villesalem Prieuré de Villesalem Journet
mardi 4 août 2026 · Prieuré de Villesalem · Journet
Informations pratiques
Journet
Soirée contes au Prieuré de Villesalem
Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Le temps d’une soirée, prenez le temps de vous poser, de profiter des lieux et d’écouter les pierres vous raconter des histoire… soirée contes, avec le conteur Ethyène, précédée d’une découverte du bestiaire de Villesalem.
Sans réservation.
Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe.
Parking à 100 m du prieuré avec aire pique-nique ombragée et toilettes. .
Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Soirée contes au Prieuré de Villesalem
L’événement Soirée contes au Prieuré de Villesalem Journet a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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