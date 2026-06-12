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Soirée contes au Prieuré de Villesalem Prieuré de Villesalem Journet

mardi 4 août 2026 · Prieuré de Villesalem · Journet

Soirée contes au Prieuré de Villesalem Prieuré de Villesalem Journet

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Prieuré de Villesalem
Adresse
5 Rue de l'Abbaye
Ville
86290 Journet
Département
Vienne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Journet

Soirée contes au Prieuré de Villesalem

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Le temps d’une soirée, prenez le temps de vous poser, de profiter des lieux et d’écouter les pierres vous raconter des histoire… soirée contes, avec le conteur Ethyène, précédée d’une découverte du bestiaire de Villesalem.
Sans réservation.
Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe.
Parking à 100 m du prieuré avec aire pique-nique ombragée et toilettes.   .

Prieuré de Villesalem 5 Rue de l’Abbaye Journet 86290 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53  patrimoine@ccvg86.fr

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English : Soirée contes au Prieuré de Villesalem

L’événement Soirée contes au Prieuré de Villesalem Journet a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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