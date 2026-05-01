Atelier sculpture & taille de pierres Magsot 23480 FRANSECHES Fransèches
Atelier sculpture & taille de pierres Magsot 23480 FRANSECHES Fransèches samedi 23 mai 2026.
Fransèches
Atelier sculpture & taille de pierres
Magsot 23480 FRANSECHES 3, Masgot Fransèches Creuse
Tarif : 74 – 74 – 74 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-15 2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24
Initiation à la sculpture et à la taille de pierre avec nos maîtres de stage creusois.
Avec Rob Kirkels du samedi 23 au lundi 25 mai ou du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet.
Avec Eric Störch du lundi 15 au vendredi 19 juin.
Avec Carzo du lundi 27 au vendredi 31 juillet ou du lundi 24 au vendredi 28 août.
Avec Arnaud Gayout du lundi 10 au vendredi 14 août.
37€ la 1/2 journée.
74€ la journée.
Sur inscription. .
Magsot 23480 FRANSECHES 3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 atelier.visite.masgot23@gmail.com
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English : Atelier sculpture & taille de pierres
L’événement Atelier sculpture & taille de pierres Fransèches a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Creuse Sud Ouest
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