Atelier sculpture & taille de pierres Magsot 23480 FRANSECHES Fransèches

Fransèches

Atelier sculpture & taille de pierres

Magsot 23480 FRANSECHES 3, Masgot Fransèches Creuse

Tarif : 74 – 74 – 74 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-15 2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

Initiation à la sculpture et à la taille de pierre avec nos maîtres de stage creusois.

Avec Rob Kirkels du samedi 23 au lundi 25 mai ou du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet.

Avec Eric Störch du lundi 15 au vendredi 19 juin.

Avec Carzo du lundi 27 au vendredi 31 juillet ou du lundi 24 au vendredi 28 août.

Avec Arnaud Gayout du lundi 10 au vendredi 14 août.

37€ la 1/2 journée.

74€ la journée.

Sur inscription. .

Magsot 23480 FRANSECHES 3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 atelier.visite.masgot23@gmail.com

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English : Atelier sculpture & taille de pierres

L’événement Atelier sculpture & taille de pierres Fransèches a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Creuse Sud Ouest