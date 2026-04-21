Ateliers sculpture et mosaïque Village de Masgot Fransèches

Fransèches

Ateliers sculpture et mosaïque

Village de Masgot 3 Masgot Fransèches Creuse

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Tous les lundis/Mardis/Jeudis/Vendredis de 14h30 à 16h30 Atelier de sculpture (dès 4 ans, avec présence obligatoire d’un adulte pour les enfants de moins de 7 ans).

Tous les Mercredis Atelier de mosaïque (dès 6 ans, avec présence obligatoire d’un adulte pour les enfants de moins de 9 ans). .

Village de Masgot 3 Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 98 88 masgot23@gmail.com

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English : Ateliers sculpture et mosaïque

L’événement Ateliers sculpture et mosaïque Fransèches a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Creuse Sud Ouest