Stage de taille de pierre Masgot Fransèches
Stage de taille de pierre Masgot Fransèches lundi 15 juin 2026.
Fransèches
Stage de taille de pierre
Masgot 3, Masgot Fransèches Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 09:00:00
fin : 2026-06-19 17:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Stage de taille de pierre sur journées complètes ou demies-journées. Animé par Erick STORCH.
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Masgot 3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine atelier.visite.masgot@gmail.com
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English : Stage de taille de pierre
L’événement Stage de taille de pierre Fransèches a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest
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