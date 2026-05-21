Stage de taille de pierre Masgot Fransèches

Fransèches

Stage de taille de pierre

Masgot 3, Masgot Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 09:00:00

fin : 2026-06-19 17:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Stage de taille de pierre sur journées complètes ou demies-journées. Animé par Erick STORCH.

Nous contacter pour tout renseignement et inscriptions. .

Masgot 3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine atelier.visite.masgot@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de taille de pierre

L’événement Stage de taille de pierre Fransèches a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest