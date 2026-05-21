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Stage de taille de pierre Masgot Fransèches

Stage de taille de pierre Masgot Fransèches

Stage de taille de pierre Masgot Fransèches lundi 15 juin 2026.

Lieu : Masgot

Adresse : 3, Masgot

Ville : 23480 Fransèches

Département : Creuse

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Fransèches

Stage de taille de pierre

Masgot 3, Masgot Fransèches Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 09:00:00
fin : 2026-06-19 17:00:00

Date(s) :
2026-06-15

Stage de taille de pierre sur journées complètes ou demies-journées. Animé par Erick STORCH.
Nous contacter pour tout renseignement et inscriptions.   .

Masgot 3, Masgot Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine   atelier.visite.masgot@gmail.com

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English : Stage de taille de pierre

L’événement Stage de taille de pierre Fransèches a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest

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