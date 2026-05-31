Atelier secourisme, Le Tauzin, Bordeaux
Atelier secourisme, Le Tauzin, Bordeaux samedi 20 juin 2026.
Atelier secourisme 20 et 27 juin Le Tauzin Gironde
Gratuit – Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Les accidents domestiques sont très fréquents, ils pourraient être évités en respectant quelques règles de sécurité afin de prévenir et éviter les drames. Et quand ils se produisent, que l’on soit un adulte ou un enfant il y a parfois des gestes simples qui peuvent sauver la vie…
Le Tauzin 50 rue du Tauzin 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.letauzin.com/agenda/agenda-tauzin/atelier-secourisme-2619894 »}]
Apprendre les gestes qui sauvent… secourisme
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