ATELIER SÉRIGRAPHIE ARTISANALE Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre
ATELIER SÉRIGRAPHIE ARTISANALE Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre dimanche 24 mai 2026.
Sucé-sur-Erdre
ATELIER SÉRIGRAPHIE ARTISANALE
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Un moment convivial pour découvrir un savoir-faire artisanal
Atelier organisé par le Collectif Rouge Citron
Imprimez, expérimentez, créez… et repartez avec votre propre réalisation.
Deux créneaux au choix
10h30 11h30
16h30 17h30
Prix libre .
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 86 61 47 lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr
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English :
A convivial opportunity to discover traditional craftsmanship
L’événement ATELIER SÉRIGRAPHIE ARTISANALE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-14 par Pays Erdre Canal Forêt
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