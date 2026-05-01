ATELIER SÉRIGRAPHIE ARTISANALE Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre

Sucé-sur-Erdre

ATELIER SÉRIGRAPHIE ARTISANALE

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Un moment convivial pour découvrir un savoir-faire artisanal

Atelier organisé par le Collectif Rouge Citron

Imprimez, expérimentez, créez… et repartez avec votre propre réalisation.

Deux créneaux au choix

10h30 11h30

16h30 17h30

Prix libre .

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 86 61 47 lequaidespossibles@suce-sur-erdre.fr

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English :

A convivial opportunity to discover traditional craftsmanship

L’événement ATELIER SÉRIGRAPHIE ARTISANALE Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-14 par Pays Erdre Canal Forêt