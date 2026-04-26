JOURNÉE BOUTIQUE ÉPHÉMERE & ATELIERS Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre
JOURNÉE BOUTIQUE ÉPHÉMERE & ATELIERS Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre dimanche 24 mai 2026.
Sucé-sur-Erdre
JOURNÉE BOUTIQUE ÉPHÉMERE & ATELIERS
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Créatrices, artistes et brocanteuses de Sucé-sur-Erdre
Le Quai des Possibles accueille une journée conviviale mêlant Ateliers Démonstrations Expo-Vente autour de l’art, de la création et des trésors chinés.
Venez rencontrer les membres du collectif Rouge Citron et découvrir leurs univers peinture, sérigraphie, céramique, brocante, couture, vitraux & food ! .
Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.federation-des-amis-de-l-erdre.org/page/3272990-semaine-erdre-vivante-2025
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English :
Sucé-sur-Erdre designers, artists and second-hand goods dealers
L’événement JOURNÉE BOUTIQUE ÉPHÉMERE & ATELIERS Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-26 par Pays Erdre Canal Forêt
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