JOURNÉE BOUTIQUE ÉPHÉMERE & ATELIERS Place Jean Monnet Sucé-sur-Erdre

Sucé-sur-Erdre

JOURNÉE BOUTIQUE ÉPHÉMERE & ATELIERS

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Créatrices, artistes et brocanteuses de Sucé-sur-Erdre

Le Quai des Possibles accueille une journée conviviale mêlant Ateliers Démonstrations Expo-Vente autour de l’art, de la création et des trésors chinés.

Venez rencontrer les membres du collectif Rouge Citron et découvrir leurs univers peinture, sérigraphie, céramique, brocante, couture, vitraux & food ! .

Place Jean Monnet Le Quai des Possibles Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.federation-des-amis-de-l-erdre.org/page/3272990-semaine-erdre-vivante-2025

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English :

Sucé-sur-Erdre designers, artists and second-hand goods dealers

L’événement JOURNÉE BOUTIQUE ÉPHÉMERE & ATELIERS Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-26 par Pays Erdre Canal Forêt