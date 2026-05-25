Batz-sur-Mer

Atelier sérigraphie

Médiathèque municipale Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:30:00

fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :

2026-07-07

ATELIER SÉRIGRAPHIE

MARDI 7 JUILLET À 15h30

Animé par Margot Burki. Initiez-vous à la sérigraphie, créez vos pochoirs de blasons médiévaux et imprimez à l’aide d’encres végétales.

>> À partir de 10 ans .

Médiathèque municipale Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier sérigraphie Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44