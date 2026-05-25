Atelier sérigraphie Batz-sur-Mer
Atelier sérigraphie Batz-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.
Batz-sur-Mer
Atelier sérigraphie
Médiathèque municipale Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:30:00
fin : 2026-07-07 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07
ATELIER SÉRIGRAPHIE
MARDI 7 JUILLET À 15h30
Animé par Margot Burki. Initiez-vous à la sérigraphie, créez vos pochoirs de blasons médiévaux et imprimez à l’aide d’encres végétales.
>> À partir de 10 ans .
Médiathèque municipale Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
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English :
L’événement Atelier sérigraphie Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44
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