Atelier sérigraphie, La pouponnière, Lille

Informations pratiques

Atelier sérigraphie Samedi 3 octobre, 16h00 La pouponnière Nord

Gratuit, en accès libre et en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

A l’occasion des Portes Ouvertes d’Ateliers d’Artistes des Ateliers de la Pouponnière, venez découvrir la technique de la sérigraphie ! Vous pourrez imprimer par vous-même et repartez avec l’impression. L’artiste a imaginé une création visuelle inspirée de la Pouponnière.

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 08 32 98 »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Cet automne, la Pouponnière vous invite à vivre des expériences, partager des rencontres et découvrir des projets où les histoires d’hier nourrissent les créations d’aujourd’hui.

©Ardéco